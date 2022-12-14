أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يسجل 1700 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، إضافة إلى تطورات أداء البورصة المصرية.

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع مجموعة اورانج العالمية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كريستل هيدمن، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج العالمية، لبحث سبل التعاون.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت الدكتورة هالة السعيد عدد من أهم ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومشروع حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب شرح أولويات الإنفاق الاستثماري للدولة، ومؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 22/2023، وتوقعات وصول النمو الإجمالي لأكثر من 5%، وكذلك مؤشرات البطالة ومعدلات التضخم وخطط الدولة المصرية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الملفات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتطوير الأصول وجذب الشراكات والاستثمارات الأجنبية.



غرفة عمليات لمتابعة حركة أسعار السلع أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام عن تشكيل غرفة عمليات بتجارية الجيزة لمتابعة مدى توافر السلع بالمحافظة ومتابعة الأسعار اليومية لكل السلع والمنتجات الغذائية مع التأكد من إعلان الأسعار والتسعير العادل مع التجار ومنتسبى الغرفة بالإضافة إلى إعداد تقارير يومية وأسبوعية عن حالة الأسواق ومعدلات الأسعار وشكلت غرفة العمليات من أعضاء الشعب التجارية والشئون الاقتصادية بالغرفة ويتم التواصل معها.

وأضاف رئيس تجارية الجيزة أن تشكيل غرفة العمليات يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية لمتابع عمليات التسعير العادل واعلان قوائم الاسعار ومراقبة كافة منافذ البيع.

وأشار ناصر إلى التواصل مع وزارة التموين ومحافظة الجيزة ومديرية التموين للعمل على حل مشاكل نقص السلع واتاحتها بشكل عاجل للمناطق المختلفة بالجيزة للتيسيرعن المواطنيين فى مختلف انحاء المحافظة.

وطالب رئيس تجارية الجيزة تجار الغرفة ومنتسبيها ومؤدى الخدمات مراعاة عدم زيادة الأسعار خلال تلك الفترة للمساهمة فى مساعدة المواطنيين على مواجهة حالة الغلاء والتضخم العالمى.

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5%

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 984.744 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 18384 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة. سعر الذهب اليوم