9 أسئلة بإجاباتها على أهمية ملف التنوع البيولوجى وعلاقته بتغير المناخ

كتبت منال العيسوي

هناك بعض التساؤلات التى قد يطرحها المواطنين العاديين غير المتخصصين عن التنوع البيولوجي، وعلاقاته بالتغير المناخى، ومدى أهميته للحياة الإنسانية وكافة الكائنات الحية.

خلال هذا التقرير سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات بشكل مبسط يتمكن من فهمه الأشخاص العاديين والمهتمين بالملف البيئى فى مصر.

المقصود بالتنوع البيولوجي، هو تنوع الحياة على وجه الأرض، فبالإضافة لوجود الانسان على وجه الارض يشاركه حوالى 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات، لهم مواصفات وتركيبات والنظم الإيكولوجية وتنوع جيني فيما بينها.



2- ما أهمية التنوع البيولوجى؟ التنوع البيولوجي يعد شبكة معقدة ومترابطة، يلعب فيها كل عضو دور مهم، ويساهم بشكل أو بآخر احيانا يكون بطرق غير مرئية للعين، فمثلا تأتي الأغذية التي نتناولها، والهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والطقس الخاص بكوكبنا الصالح للسكن فيها بانسجام بيننا جميعا مع الطبيعة.



3- هل التنوع البيولوجى قاصر على النباتات والحيوانات فقط؟ التنوع البيولوجي يعد هو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة على الأرض وتحت سطح الماء، سواء للإنسان أو اى كائن حى اخر حيوان كان أو نبات ،



4-ماهى عناصر التنوع البيولوجى؟ يؤثر التنوع البيولوجى على كل جانب من جوانب صحة الإنسان، و توفر الهواء النقي والمياه، والأغذية المغذية، والفهم العلمي ومصادر الأدوية، ومقاومة الأمراض الطبيعية، والتخفيف من وطأة تغير المناخ.

‏ 5- ‏متى يصبح هناك مشكلة فى التنوع البيولوجى؟ ‏الشبكة السابقة المكونة للتنوع البيولوجى ، يؤثر فيها تغيير أو إزالة عنصر واحد من هذه الشبكة على نظام الحياة بأكمله، كما يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية، ففى حال وجود الطبيعة، لن تكون الحياة على الأرض ممكنة.



6-هل يؤثر النشاط البشري على التنوع البيولوجى؟ نعم فقد غيرت الأنشطة البشرية بشكل كبير ثلاثة أرباع سطح الأرض، وثلثي مساحة المحيط، فبين عامي 2010 و2015، اختفى حوالى 32 مليون هكتار من الغابات، وفي 150 سنة مضت ، انخفض غطاء الشعاب المرجانية للنصف، ويذوب الثلج الجليدي ، كما تحمضت المحيطات. نعم فقد غيرت الأنشطة البشرية بشكل كبير ثلاثة أرباع سطح الأرض، وثلثي مساحة المحيط، فبين عامي 2010 و2015، اختفى حوالى 32 مليون هكتار من الغابات، وفي 150 سنة مضت ، انخفض غطاء الشعاب المرجانية للنصف، ويذوب الثلج الجليدي ، كما تحمضت المحيطات. التغيرات المناخية التغيرات المناخية 7-ماهو أثر تغير التنوع البيولوجى؟ التغير الاخير فى التغيرات المناخية ، المرتبطة بالكرة الأرضية ، اصبحو يهدد إنتاجية المحيط، و أنواع الحياة البرية، بشكل مكثف لعشرات المرات تصل لمئات المرات، وهى ذات وتيرة أسرع مما كانت عليه فيال 10 مليون سنة الماضية، وستظهر بوضوح خلال السنوات العشر القادمة، والتى قد تتسبب فى محو واحد من كل أربعة أنواع معروفة على كوكب الأرض. التغير الاخير فى التغيرات المناخية ، المرتبطة بالكرة الأرضية ، اصبحو يهدد إنتاجية المحيط، و أنواع الحياة البرية، بشكل مكثف لعشرات المرات تصل لمئات المرات، وهى ذات وتيرة أسرع مما كانت عليه فيال 10 مليون سنة الماضية، وستظهر بوضوح خلال السنوات العشر القادمة، والتى قد تتسبب فى محو واحد من كل أربعة أنواع معروفة على كوكب الأرض.



8-هل البشر مهددون بالانقراض الجماعى وكذا الكائنات الحية؟ نعم نحن على وشك الانقراض الجماعي، فى حالة استمرارنا السير على هذا المسار، فإنه سيكون لفقدان التنوع البيولوجي، العديد من الآثار الخطيرة على البشرية، بما في ذلك انهيار أنظمة الغذاء والصحة.