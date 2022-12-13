اليوم السابع
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12 صورة ترصد كيف تغيرت شوارع كفر الشيخ الترابية لشوارع عصرية مطورة بالإسفلت

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:29 م
12 صورة ترصد كيف تغيرت شوارع كفر الشيخ الترابية لشوارع عصرية مطورة بالإسفلت
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال توسعة الشوارع ورصفها، ضمن خطة المحافظة والخطة الاستثمارية للمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع المهندس أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الرصف والتطوير بميدان زويل، وشارع خالد بن الوليد، بحي غرب كفر الشيخ، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشوارع غرب المدينة، مع استكمال أعمال التطوير بميدان زويل وتشجيره، ورفع كفاءة النظافة بشوارع وميادين غرب كفر الشيخ.

فشهد طريق دسوق فوه أعمال الرصف للطبقة الثانية ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة، لتنفيذ خطة الرصف على أكمل وجه والتي تتضمن سلامة الرصف، كما شهدت منطقة المحكمة وخلف مدرسة الجمهورية، أعمال رفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة، تمهيدا لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تطوير وإعادة رصف عدد من شوارع مصيف بلطيم من موقف الاتوبيس وحتى ميدان الزهراء الطريق الخلفي والذي يشمل رفع الاسفلت المتهالك وفرد طبقة سن ودمكها واعادة الرصف وذلك في اطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2023.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض،أعمال الرصف بطريق 56 والتابعة لمديرية الطرق، كما أشرف على أعمال الرصف على رافد الطريق الدولي، وأعمال النظافة.

 

استمرار-اعمال-الرصف
استمرار-اعمال-الرصف

 

استمرار-رصف-الطرق-بالرياض
استمرار-رصف-الطرق-بالرياض

 

اعمال-الرصف-بكفر-الشيخ
اعمال-الرصف-بكفر-الشيخ

 

جانب-من-اعمال-اعادة-الرصف
جانب-من-اعمال-اعادة-الرصف

 

جانب-من-اعمال-الرصف-بكفر-الشيخ
جانب-من-اعمال-الرصف-بكفر-الشيخ

 

جانب-من-اعمال-الرصف
جانب-من-اعمال-الرصف

 

جانب-منن-اعمال-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ
جانب-منن-اعمال-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ

 

رصف-الطرق-الدلخلية
رصف-الطرق-الدلخلية

 

رصف-الطرق-بالرياض
رصف-الطرق-بالرياض

 

رصف-طريق-فوه-دسوق
رصف-طريق-فوه-دسوق

 


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