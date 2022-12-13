10 صور ترصد حجم التطوير بطريق مدخل المنطقة الآثرية فى البدرشين

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" 10 صور ترصد حجم التطوير الذي يشهده طريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة، أحد أهم المحاور المرورية التى يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز ومدينة البدرشين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يشهد الطريق من خلال مديرية الطرق أعمال توسعة ورصف، بداية من منطقة مثلثة سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية، بطول 2.5كم، تستهدف توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16م بدلا من 8م.

وتشمل أعمال التطوير، توسعة ورصف الطريق وتدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة، ليضاف إلى المحاور المرورية المطورة بالمركز، خاصة وأنه يعد محورا حيويا لسكان مركز البدرشين، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الآثرية بالمدينة.



مدخل المنطقة الأثرية بسقارة



رفع كفاءة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة



أعمال التطوير بطريق مدخل المنطقة الأثرية



تطوير ورفع كفاءة مدخل المنطقة الأثرية في البدرشين



رصف طريق مدخل المنطقة الأثرية في البدرشين



تطوير مدخل المنطقة الاثرية في البدرشين

مدخل المنطقة الأثرية في البدرشين

أعمال التطوير بطريق مدخل المنطقة الأثرية في البدرشين