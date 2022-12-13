وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" ويفتتحان المركز التجارى برأس البر

دمياط - هيثم مراد

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في زيارة استغرقت يومين داخل المحافظة، والتي جاءت لمتابعة بعض المشروعات التي تتم على أرض دمياط خلال الفترة الحالي، إضافة إلى حضور قمة ريادة الأعمال التى تنطلق فى دورتها الحالية برأس البر.



قمة ريادة الأعمال

بدأت الزيارة بحضور وزير التنمية المحلية فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة ريادة الأعمال "رقمنة الصناعة" بحضور عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويأتى المؤتمر في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر.. معا لمواجهة التحدي بدمياط" من قبل إحدى الشركات العاملة داخل ميناء دمياط.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذي قدمته شراكة محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية في خلق فرص عمل لائقة للشباب.



افتتاح المركز التجاري Down twon برأس البر

استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارة اليوم داخل محافظة دمياط بافتتاح المركز التجارى Down Town والمقام بمدينة رأس البر، فضلا عن تفقده مشروع الموقف الجديد، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المظهر الحضاري للمدن السياحية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن رأس البر تحظى باهتمام بالغ كونها واحدة من المدن السياحية الهامة داخل الجمهورية، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تمت تهدف إلى استغلال الميزة التنافسية لمحافظة دمياط بشكل عام ومدينة رأس البر بشكل خاص.

متابعة المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة

توجه بعد ذلك وزير التنمية المحلية برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي انطلقت مرحلتها الاولى بقري مركز كفر سعد. وتفقد وزير التنمية المحلية بعض المشروعات التي تتم الان، إضافة إلى متابعة معدلات التنفيذ والتي بلغت 72%.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المشروعات التى تتم على أرض دمياط ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ساهمت كثيرا في تطوير الخدمات لأهالى تلك المناطق، لافتا إلى أنه تم انهاء تدريب 126 من كوادر الادارة المحلية لمتابعة سير العمل بالمجمعات الخدمية الجديدة، لافتا إلي أن مجمعات الخدمات الحكومية داخل دمياط اقتربت على الانتهاء بشكل كامل.