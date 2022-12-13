وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" ويفتتحان المركز التجارى برأس البر

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في زيارة استغرقت يومين داخل المحافظة، والتي جاءت لمتابعة بعض المشروعات التي تتم على أرض دمياط خلال الفترة الحالي، إضافة إلى حضور قمة ريادة الأعمال التى تنطلق فى دورتها الحالية برأس البر.
قمة ريادة الأعمال
بدأت الزيارة بحضور وزير التنمية المحلية فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة ريادة الأعمال "رقمنة الصناعة" بحضور عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ويأتى المؤتمر في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر.. معا لمواجهة التحدي بدمياط" من قبل إحدى الشركات العاملة داخل ميناء دمياط.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذي قدمته شراكة محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية في خلق فرص عمل لائقة للشباب.
افتتاح المركز التجاري Down twon برأس البر
استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارة اليوم داخل محافظة دمياط بافتتاح المركز التجارى Down Town والمقام بمدينة رأس البر، فضلا عن تفقده مشروع الموقف الجديد، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المظهر الحضاري للمدن السياحية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن رأس البر تحظى باهتمام بالغ كونها واحدة من المدن السياحية الهامة داخل الجمهورية، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تمت تهدف إلى استغلال الميزة التنافسية لمحافظة دمياط بشكل عام ومدينة رأس البر بشكل خاص.
متابعة المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
توجه بعد ذلك وزير التنمية المحلية برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي انطلقت مرحلتها الاولى بقري مركز كفر سعد. وتفقد وزير التنمية المحلية بعض المشروعات التي تتم الان، إضافة إلى متابعة معدلات التنفيذ والتي بلغت 72%.
وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المشروعات التى تتم على أرض دمياط ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ساهمت كثيرا في تطوير الخدمات لأهالى تلك المناطق، لافتا إلى أنه تم انهاء تدريب 126 من كوادر الادارة المحلية لمتابعة سير العمل بالمجمعات الخدمية الجديدة، لافتا إلي أن مجمعات الخدمات الحكومية داخل دمياط اقتربت على الانتهاء بشكل كامل.
تطوير المناطق غير المخططة
استكمل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولتهما اليوم بمدينة دمياط، بمتابعة آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى تشهده 7 مناطق بالمدينة وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح".
وتفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة منال عوض منطقة السيالة واطلعا على محاور المشروع الذى يستهدف مسطح 1200 فدان، كما يتضمن المشروع رفع كفاءة شبكات المرافق و الحماية المدنية والطرق والإنارة بتلك المناطق، حيث تم إحلال وتجديد خطوط البنية التحتية و إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بعدد 450 بالوعة، ويجرى تنفيذ أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع الرئيسية بإجمالي 25 كم و بالانترلوك للشوارع الفرعية باجمالى 60 كم.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة بالمحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري وتوفير حياة كريمة وأفضل لكافة المواطنين.
ومن جانبها نوهت محافظ دمياط إلى أن المناطق غير المخططة هى المناطق الآمنة التى لم تُنشأ باستخدام أدوات التخطيط العمرانى، لذا يعد مشروع تطوير تلك المناطق من المشروعات التى يقوم الصندوق بتنفيذها بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتطوير جميع المناطق العمرانية ورفع كفاءة الطرق والمرافق، مما يساهم فى توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين.
متابعة تنفيذ المجزر الآلى
وتابع عقب ذلك وزير التنمية المحلية معدلات تنفيذ مشروع المجزر الآلى، والمقام بقرية شطا على مساهمة 12 فدانا، ليتضمن 12 حظيرة متسعا لتربية 2400 رأس ماشية، إضافة إلي تنفيذ مجزر حكومى وآخر استثماري، فضلا عن تنفيذ بعض المصانع المكملة للمشروع ومنافذ للبيع ومخزن الأعلاف.
وأشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بما يتم بهذا المشروع، لافتا إلى أن هناك توجها عاما لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية لضمان تقديم غذاء أمن وبأسعار مناسبة للمواطنين.
فيما أشارت محافظ دمياط إلى أنه هذا المشروع يعد نقلة حقيقة في مجال الإنتاج الحيواني ومصناعاته، مشيرة إلى وجود متابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروع للوقوف على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه.
مشروعات أخرى
وتضمنت زيارة وزير التنمية المحلية بدمياط زيارة عظة مشروعات خدمية أخرى، جاء أبرزها زيارة حديقة بنت الشاطئ والتي جاءت ضمن خطة الوزارة لتطوير كورنيش دمياط، إضافة إلي زيارة كوبري دمياط التاريخي، ومتابعة أعمال تطويره، فضلا عن متابعة وزير التنمية المحلية لمشروعات تطوير طريق محور السيالة - بورسعيد وكذلك تطوير مدخل مدينة شطا.
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