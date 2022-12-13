وزير التنمية المحلية: الدولة تسعى للارتقاء بالشكل الحضارى للمدن السياحية

كتب على عبد الرحمن

استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتهما التفقدية صباح اليوم بافتتاح مشروع رفع كفاءة وتطوير مبنى المركز التجارى وموقف سيارات الأجرة بمدينة رأس البر، واستمع الوزير ومحافظ دمياط إلى شرح حول تفاصيل المشروع الذى جاء على مساحة 5300م2، وتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير بتكلفة قدرها 21 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التى تحقق الارتقاء بالشكل الحضارى بالمدن السياحية فى المحافظات، مؤكدًا أن مدينة رأس البر تتمتع بطبيعة فريدة ومكانة خاصة على الخريطة السياحية المصرية، مشيدًا بما شهدته من تطور كبير خلال الفترة الأخيرة، مثمناً الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروع للاستفادة من المميزات التنافسية لمحافظة دمياط بصفة عامة ومدينة رأس البر على وجه الخصوص.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تنفذ العديد من المشروعات الخدمية على أرض المحافظات ومنها على سبيل المثال تطوير كورنيش النيل ليكون متنفس للمواطنين المقيمين بالمحافظات أو المترددين عليها من المحافظات المجاورة على مدار العام وإقامة أنشطة وخدمات توفر فرص عمل للشباب.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن خطة التطوير التى تم اعدادها لتتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة وتعزيز الاستفادة من المبنى، حيث تضمنت مقر ادارى لهيئة تنشيط السياحة و شرطة السياحة و وحدات تجارية وبازرات ومطاعم وساحة لانتظار السيارات وأيضًا دورات مياه للرجال والسيدات وأخرى مجهزة لذوى الهمم، علاوة على تجهيز موقف لسيارات الأجرة بالساحة الخلفية للمبنى مزود بمظلات وأنظمة الكترونية، لافتة إلى أنه تم نقل المواقف وانتظار رحلات اليوم الواحد من داخل المدينة إلى تلك المنطقة لتخفيف التكدس والإرتقاء بالشكل الحضارى لتلك المدينة السياحية .