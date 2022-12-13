وزير الاقتصاد التونسي يبحث معوقات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية

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عقد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اجتماعا مع مسئولي الوزارة، لبحث معوقات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاعات مختلفة .



وذكر بيان للوزارة أن الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ أبرز المشروعات الممولة في إطار التعاون الدولي، والتي تشهد صعوبات في التنفيذ وتتبع قطاعات النقل والبيئة وحماية المحيط، مضيفا أنه تم التطرق إلى المعوقات التي تحول دون التقدم في إنجاز تلك المشروعات بالنسق المطلوب.



وتابع البيان أن الوزير بحث أهم الإجراءات والتدخلات المطلوبة لتسريع اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تفعيل العمل بهذه المشروعات، خاصة أنها تحظي بموافقات تمويل من قبل العديد من الشركاء، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على مراجعة المعطيات وأسباب التعطيل مع ممثلي القطاعات المعنية بهذه المشروعات خلال الأيام القليلة المقبلة .



وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتم إعداد تقارير بشأن موقف هذه المشروعات، إلى جانب تقديم مقترحات حلول وإجراءات عملية لحلحلة هذه المعوقات حتي يتم عرضها على الوزراء المعنيين لاتخاذ القرارات الكفيلة بإعطاء الدفعة الضرورية لها؛ نظرا لأهميتها ومردوها الاقتصادي والاجتماعي.