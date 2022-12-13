هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى للإدراج المزدوج لأسهم «أمريكانا للمطاعم العالمية» فى السوقين الإماراتى والسعودى بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكى وهو الأول من نوعه بين السوقين

- تم تغطية عملية الاكتتاب فى الطرح بأكثر من 58 مرة، وتأتى فى أعقاب سلسلة من صفقات أسواق رأس المال الناجحة التى نفذتها المجموعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجى سريعة النمو أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح فى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى للإدراج المزدوج لمجموعة «أمريكانا للمطاعم العالمية» (أمريكانا)، بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكى فى سوق أبوظبى للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) وهو الإدراج المزدوج الأول من نوعه بين السوقين. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية فى الصفقة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة (أمريكانا) بطرح ما يعادل 30% من إجمالى رأس مال الشركة بقيمة 2.62 درهم إماراتى فى الإمارات العربية المتحدة للسهم و2.68 ريال سعودى للسهم فى المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ رأس المال السوقى للأسهم ما يعادل 6.01 مليار دولار أمريكي. وقد لاقت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب بأكثر من 58 مرة وإجمالى قيمة الطلبات 105 مليار دولار أمريكي، وبدأ أمس تداول أسهم الشركة تحت رمز "Americana" فى السوق السعودية (تداول) و"AMR" فى سوق أبوظبى للأوراق المالية.

وفى هذا السياق، أعرب محمد فهمى الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالدور الهام الذى لعبته المجموعة فى تنفيذ هذه الصفقة التاريخية والتى تعد بمثابة إنجاز جديد بالسجل الحافل بالنجاحات الذى تنفرد به المجموعة على الساحة الإقليمية فى تنفيذ مثل هذه الصفقات الفريدة من نوعها فى أسواق المنطقة. وأضاف فهمى أن هذه الأسواق، وبصفة خاصة سوقى الإمارات والسعودية، قد نجحتا فى جذب الطلب القوى من جانب المستثمرين على الساحة العالمية خلال العام الجارى فضلًا عن الدور الكبير الذى لعبه فريق المبيعات والترويج بالمجموعة المالية هيرميس وقدرته على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين إلى جانب تنفيذ العديد من كبرى صفقات أسواق رأس المال بالمنطقة. وأكد فهمى على اعتزازه بالدور الذى تلعبه المجموعة المالية هيرميس فى تعزيز التوسعات التى تشهدها أسواق المنطقة فضلًا عن مساعدة (أمريكانا) فى تسطير فصل جديد من مسيرة نموها عبر تعظيم الاستفادة من الخبرات الهائلة التى تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس فى جذب أنظار المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى هذه الصفقة.

وتعد شركة (أمريكانا) هى مشغل المطاعم الأبرز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، وتدير سلاسل عالمية تضم أكثر من 2000 مطعم ومطعم ومقهى فى 12 دولة. وتضم الشركة مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية العالمية بما فى ذلك كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وتى جى آى فرايديز، وكريسبى كريم، وكوستا كوفي، وباسكن روبنز. ومن المقرر أن تقوم الشركة بتوجيه عائدات هذه الصفقة التاريخية لتعزيز مركزها المالى ودفع خططها التوسعية فى أسواق المنطقة.

يأتى الإدراج المزدوج لشركة (أمريكانا) فى أعقاب الخدمات الاستشارية التى قدمتها المجموعة المالية هيرميس لمجموعة من أبرز صفقات أسواق رأس المال بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الطرح الأولى لشركة المراكز العربية (ACC) وهو أول طرح من نوعه فى السوق السعودى يتضمن مستثمرين من المؤسسات الأمريكية كمستثمرين مؤهلين ضمن قاعدة المستثمرين من المؤسسات، فضلًا عن صفقة بناء الأوامر لطرح إعمار مولز فى الإمارات. كما قامت المجموعة بتقديم الخدمات الاستشارية لشركة الرعاية الصحية الرائدة International Diagnostics Holdings (IDH) فى إدراجها المزدوج فى البورصة المصرية (EGX)، فى نفس وقت تداولها فى بورصة لندن (LSE)، بالإضافة إلى الإدراج المزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاءات بالبورصة المصرية وناسداك دبي.

ومن جانبه أعرب سعود الطاسان الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس السعودية، عن سعادته بإتمام مثل هذه الصفقة التاريخية فى المملكة العربية السعودية، والمشاركة فى واحدة من أبرز الصفقات الأولى من نوعها فى أسواق المنطقة. وأشار إلى أن هذا الإدراج المزدوج هو الأول من نوعه فى المملكة العربية السعودية وهو ما سيفتح المجال أمام الشركات غير السعودية للإدراج فى سوق (تداول)، وهى السوق المالية التى ساهمت بلا شك فى فتح آفاق واعدة ومتنوعة للمستثمرين على الساحتين الإقليمية والعالمية على حد سواء خلال العام الجاري. وأشار الطاسان إلى اعتزاز الإدارة بكونها أحد أبرز المساهمين فى تسطير فصل جديد من مسيرة شركة (أمريكانا)، مؤكدًا أن المجموعة المالية هيرميس سوف تواصل تقديم المزيد من الطروحات عالية القيمة التى تساهم فى تعزيز المكانة الرائدة التى تنفرد بها أسواق المنطقة.

ومن ناحية أخرى، تمكنت المجموعة المالية هيرميس من تنفيذ العديد من الصفقات خارج السوق السعودى ومن بينها إتمام صفقة الطرح العام لأسهم مجموعة «تعليم» فى سوق دبى المالى بقيمة 204 مليون دولار الأولى من نوعها لشركة عاملة فى القطاع الخاص بسوق دبى المالى منذ عام 2014، وإتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصرى لبوابة التعرفة المرورية فى دبي، بسوق دبى المالى (DFM) بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وصفقة الطرح العام الأولى لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكى فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية (ADX). كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «على الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكى فى بورصة الكويت، وهى أول عملية طرح أولى ببورصة الكويت منذ عام 2020، فضلًا عن صفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبى بقيمة 6.1 مليار دولار فى سوق دبى المالي، وهو الطرح الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط منذ إدراج أسهم أرامكو السعودية.