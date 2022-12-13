نيوزيلندا تمرر قانون لمنع من أقل من 14 عاما من شراء السجائر وتقييد التدخين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نيوزيلندا أدخلت سنًا جديدا لحق التدخين لمنع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل من أن يكونوا قادرين على شراء السجائر بشكل قانونى فى التشريع الأول فى العالم الذى يحظر التدخين للجيل القادم.

وقالت وزيرة الصحة عائشة فيرال عند تمرير القانون يوم الثلاثاء: "سيعيش آلاف الأشخاص حياة أطول وأكثر صحة وسيصبح النظام الصحى فى وضع أفضل بخمسة مليارات دولار من عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التى يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان.، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، بتر الأطراف ".

ويُعتقد أن نيوزيلندا هى أول دولة فى العالم تطبق قانون سن التدخين، مما يضمن عدم بيع التبغ لأى شخص ولد فى أو بعد 1 يناير 2009.

وأوضحت الصحيفة أن القانون سيكون مصحوبًا بمجموعة من الإجراءات الأخرى لجعل التدخين أكثر تكلفة ويصعب الوصول إليه، بما فى ذلك الحد بشكل كبير من الكمية القانونية للنيكوتين فى منتجات التبغ وجعل بيعه متاحا فى متاجر التبغ المتخصصة، بدلًا من المتاجر فى الشوارع ومحلات السوبر ماركت.

كما زاد البلد تمويله للخدمات والحملات الصحية، وأطلق خدمات الإقلاع عن التدخين على وجه التحديد لمجتمعات الماورى والمحيط الهادئ.

وسيتم تخفيض عدد المتاجر المسموح بها قانونًا لبيع السجائر إلى عُشر مستوياتها الحالية - من 6000 إلى 600 فقط على مستوى البلاد. وأوضحت الصحيفة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فى عام 2023، حيث تحاول نيوزيلندا الوصول إلى هدفها المتمثل فى جعل البلاد "خالية من التدخين" بحلول عام 2025.