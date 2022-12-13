ندوة بكلية الشريعة والقانون فى طنطا بعنوان "المنظومة الصحية ورؤية مصر 2030"

نظم المجمع الإعلامي بطنطا التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامه للاستعلامات الندوه التثقيفية الكبرى بعنوان المنظومة الصحية ورؤية مصر 2030 بقاعة المؤتمرات بكلية الشريعة والقانون بطنطا وبالتعاون مع مجلس النواب وجامعة الأزهر والهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للاستعلامات على تنظيم الملتقيات والمنتديات الوطنيه والقومية والتوعوية والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الاجيال الجديدة من الشباب.

حاضر فيها الدكتور عبد المنعم شهاب وكيل لجنة الصحه بمجلس النواب والدكتور محمد كامل نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربيه ، وادارها الإعلامي ابراهيم عبد النبي بمشاركة الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري والدكتور حمدي سعد القائم بعمل عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور محمد الطوابي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن عيد استاذ الفقه بالكليه و ضاحي هجرس مدير المجمع الإعلامي والسيد سنيد و عبد الحميد خضر بالمجمع الإعلامي بطنطا وسط لفيف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ودارت الندوة حول التأكيد أن صحة المواطن المصري تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وبدا هذا واضحاً في كم القوانين والمبادرات الرئاسية التي تهدف بما لا يدع مجالا للشك إلى الحفاظ على صحة المواطنين كقانون التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والجودة وهيئة تجميع الاشتراكات والتعاقدات.

كما أشارت الندوة إلى الجهد المبذول من الدولة للقضاء علي قوائم الانتظار والحرص على إزالة أي عوائق موجودة فى المنظومة الصحية بالاضافة إلى مشروع تطوير مستشفيات التأمين الصحى وتوسيع نطاق الرقابة على المستشفيات الجامعية وبنوك الدم.

واستعرضت الندوة للمبادرات الرئاسية والتي تستهدف صحة المواطن المصري كمبادرة فيروس سي والأمراض غير السارية 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وأيضاً مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وغيرها من المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى صحة أفضل لأبناء مصر.

كما أشارت الندوة إلى نظام الفترات المسائية الجديد والذي بدأ العمل به في مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي والذي يهدف إلي منع تزاحم وتكدس المواطنين أمام العيادات من أجل تقديم أفضل خدمة طبية لهم وكذلك إمكانية الحجز المسبق للكشف من خلال تطبيق أعد خصيصا للتسهيل على المواطنين.