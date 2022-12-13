اليوم السابع
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نائب وزير الخارجية الروسى: لا اتصالات مع أمريكا لعمليات تبادل سجناء أخرى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:37 م
نائب وزير الخارجية الروسى: لا اتصالات مع أمريكا لعمليات تبادل سجناء أخرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
وكالات

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الثلاثاء، إنه لا يعلم بأي اتصالات مقررة جديدة مع الولايات المتحدة بشأن مزيد من تبادل السجناء، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وكان ريابكوف يرد على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال للصحفيين، الاثنين، إن واشنطن تتوقع "انخراطاً" مع موسكو هذا الأسبوع في قضية بول ويلان الأمريكي الذي يقضي عقوبة بالسجن 16 عاماً في روسيا بتهمة التجسس.

ونقلت انترفاكس عن ريابكوف قوله: "لا أعرف ما يدور في خلدهم. وكما قال الرئيس (بوتين) بالفعل، لدينا إدارة تتعامل مع هذا الأمر. وبحسب معلوماتي، لا توجد أي اتصالات مقررة بشأن هذا الموضوع حتى الآن."

 

 


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سيرجي ريابكوف

روسيا وأمريكا

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