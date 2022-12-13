موجة برد وثلج تسيطر على أوروبا وتسبب غلق المطارات وقطع الكهرباء.. فيديو

سيطرت موجة من البرد والثلج على أوروبا، حيث تسببت فى عدة مشاكل من النقل الجوى والبرى إلى قطع الكهرباء فى عدد من الدول الأوروبية.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أن العواصف الثلجية فى بولندا تسببت فى حدوث مشاكل مرورية خطيرة، وأطلقت السلطات عدد من التحذيرات من حدوث انهيارات ثلجية، بعد أن تمكن وتمكن عمال الإنقاذ المتطوعون من إنقاذ ثلاثة أشخاص دفنهم انهيار جليدى فى منطقة كوبا كوندراكا.

وأجبرت الجبهة الباردة "بريجيدا"، التى جلبت الثلوج والرياح إلى العديد من المناطق، المعهد البولندى للأرصاد الجوية على إصدار إنذار على مستوى البلاد.

وفى المملكة المتحدة، عطلت العاصفة النقل الجوي. تم إغلاق مطار ستانستيد فى لندن مؤقتًا وفى مطارى هيثرو وجاتويك عانت عشرات الرحلات الجوية من التأخير والإلغاء أمس الاثنين، وحذرت خدمة الطقس سائقى السيارات من مخاطر تساقط الثلوج والجليد والضباب.

كما شهدت وسط فرنسا أيضًا أول تساقط للثلوج فى فصل الشتاء.

سيكون البرد تحديًا كبيرًا للبنى التحتية للطاقة الأوروبية، وحذرت عدة حكومات، بما فى ذلك الحكومة الفرنسية، من احتمال انقطاع التيار الكهربائى فى الأشهر المقبلة للتعامل مع النقص.

كما تتأهب إسبانيا لنةجة قوية من البرد والثلج وعواصف من الرياح الثلحية، نتيجة لعاصفة افراين، ولذلك فقط اطلقت بعض المقاطعات تحذيرات من الخطورة البرتقالية مثل جاليسيا، التى تتعرض لمثل هذه العواصف بشكل قوى، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية (Aemet).

وتستمر الأندلس بإصدار تحذير أصفر من هطول أمطار فى قرطبة وهويلفا وجيان وإشبيلية مع هطول متراكم له 15 لترًا فى ساعة واحدة، بينما فى ألميريا هناك تنبيه لهبوب رياح تصل إلى 70 كيلومترًا فى الساعة ولأمواج من ثلاثة أمتار.