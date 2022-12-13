مصر أفريقية الوجود والحياة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" مصر أفريقية الوجود والحياة.. الرئيس السيسى يعيد صياغة العلاقات المصرية الأفريقية ويحول القاهرة إلى قلب القارة السمراء النابض ولسانها المدافع عن حقوقها.

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