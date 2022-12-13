اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:54 م
أكرم القصاص
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مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى انهيار منزل بمركز صدفا بأسيوط

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:48 م
مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى انهيار منزل بمركز صدفا بأسيوط انهيار منزل - ارشيفية
أسيوط فريق المحافظات

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لقت سيدة مسنة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص في انهيار منزل مبني بالطوب اللبن بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا في أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي ونقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي أسيوط الجامعي
 
كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بانهيار منزل بقرية مجريس دائرة المركز ووجود ضحايا ومصابين تحت الأنقاض.
 
وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني وضباط وحدة مباحث مركز شرطة صدفا والأجهزة التنفيذية، تبين انهيار منزل مبني بالطوب اللبن، ونتج عن الانهيار وفاة "ر.أ.ع.م 60 عاما" ومقيمة قرية مجريس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة، وإصابة 4 آخرين تم نقل اثنين منهم للمستشفي المركزي و2 آخرين لمستشفي أسيوط لتلقي العلاج.
 
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيق فى الواقعة.

 


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