مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى انهيار منزل بمركز صدفا بأسيوط

كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بانهيار منزل بقرية مجريس دائرة المركز ووجود ضحايا ومصابين تحت الأنقاض.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني وضباط وحدة مباحث مركز شرطة صدفا والأجهزة التنفيذية، تبين انهيار منزل مبني بالطوب اللبن، ونتج عن الانهيار وفاة "ر.أ.ع.م 60 عاما" ومقيمة قرية مجريس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة، وإصابة 4 آخرين تم نقل اثنين منهم للمستشفي المركزي و2 آخرين لمستشفي أسيوط لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيق فى الواقعة.