مشاركون بمؤتمر الصلب بدبى: سلاسل التوريد الخضراء تدعم الصناعة والاقتصاد

رسالة دبى - أحمد يعقوب

أكد المشاركون فى فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2022، أن التحديات الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم تخلق طلبًا وفرصًا للنمو خلال السنوات القادمة مع تعافى الاقتصاد العالمى ونمو المشروعات القومية.

ولفت المشاركون إلى أهمية إنشاء سلاسل التوريد الدولية الخضراء صديقة للبيئة لصناعة الحديد والصلب مع تزايد الاهتمام العالمى بالمشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، مؤكدين على أهمية التوسع فى الصناعات منخفضة الانبعاثات من ثانى أكسيد الكربون فى منطقة الشرق الأوسط بما يدعم التوجه العالمى فى خفض الانبعاثات الكربونية.

وتستضيف مدينة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2022، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى، والذى يعد أكبر تجمع سنوى لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك فى المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين لكبرى شركات صناعة الصلب فى العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والمشروعات القومية والتوافق مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أنه حدث نموًا فى استهلاك الصلب فى مصر بنسبة 10% خلال عام من 7.3 مليون طن فى عام 2021 إلى 8 ملايين طن بنهاية ديسمبر 2022 بسبب ارتفاع الطلب من المشروعات القومية والأفراد.