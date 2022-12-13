مشاركة متميزة لطالبات جامعة المنصورة فى أولمبياد الفتاة الجامعية.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

شاركت طالبات جامعة المنصورة ضمن فعاليات منافسات أولمبياد الفتاة الجامعات المصرية والمقام خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية أ.د/ شريف خاطر رئيس الجامعة، الدكتورمحمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار المشروع القومى للياقة البدنية، وحرصًا على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطلاب الجامعات المصرية.



تمت فعاليات اللقاء الرياضى للفتاة الجامعية ( أولمبياد الفتاة الجامعية ) بتنظيم وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 500 طالبة يمثلون 20 جامعة مصرية وذلك تحت شعار " شباب جامعات الجمهورية الجديدة " من اجل صحة أفضل لطالبات مصر.



وقد حصلت طالبات جامعة المنصورة على مراكز متقدمة، خلال فاعليات المشاركة بالأولمبياد وهى كالتالى:

- عدد 2 ميدالية ذهبية فى الكرة الطائرة للطالبات ومثل الفريق كل من (ندى حسام السيد - كلية تجارة - آية أشرف إبراهيم - كلية الحقوق - سميرة أشرف إبراهيم - كلية الطب البيطرى - بسملة أحمد السيد - كلية العلوم - نورهان محمد بدير - كلية الطب البيطرى - يمنى السعيد محمد - كلية الهندسة - نهى هشام أحمد رزق - كلية الهندسة )

-عدد ميدالية ذهبية فى دفع الجلة للطالبه مريم أحمد فرج بكلية التربية الرياضية.

جانب من المشاركة (1)



جانب من المشاركة (2)



جانب من المشاركة (3)



جانب من المشاركة (4)



جانب من المشاركة (5)



