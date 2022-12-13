مسئول أمريكى: أرسلنا الدفعة الأولى من معدات الطاقة إلى أوكرانيا

وقال المسؤول الأمريكي - الذي رفض الكشف عن هويته، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "الدفعة الأولى تتألف من معدات الطاقة الكهربائية التي تبلغ قيمتها حوالي 13 مليون دولار".

وأشار إلى أن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في أكتوبر الماضي، حيث تم شن ضربات على مرافق الطاقة الكهربائية والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.