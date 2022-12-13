اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:57 ص
أكرم القصاص
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مسئول أمريكى: أرسلنا الدفعة الأولى من معدات الطاقة إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:15 ص
مسئول أمريكى: أرسلنا الدفعة الأولى من معدات الطاقة إلى أوكرانيا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مسؤول أمريكي، أن بلاده قامت بإرسال الدفعة الأولى من مساعدتها لمعدات الطاقة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي - الذي رفض الكشف عن هويته، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "الدفعة الأولى تتألف من معدات الطاقة الكهربائية التي تبلغ قيمتها حوالي 13 مليون دولار".

وأشار إلى أن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في أكتوبر الماضي، حيث تم شن ضربات على مرافق الطاقة الكهربائية والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

 


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