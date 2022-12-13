اليوم السابع
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محكمة فرنسية تدين 8 متهمين بقضية "هجوم نيس"

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:12 م
محكمة فرنسية تدين 8 متهمين بقضية "هجوم نيس" الشرطة الفرنسية
وكالات

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أدانت محكمة فرنسية، الثلاثاء، المتهمين الثمانية الذين حوكموا بشأن هجوم بشاحنة عام 2016 في مدينة نيس الفرنسية، والذي أودى بحياة 86 شخصاً.

وكانت الشرطة الفرنسية قتلت المهاجم محمد لحويج بوهليل في الحال بعد أن تسبب في دمار وفوضى على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت العائلات تحتفل بيوم الباستيل.

وأدانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق بوهليل، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وصدر عليه حكم بالسجن 18 عاماً، كما أدانت متهمين آخرين بمساعدة بوهليل في الحصول على أسلحة وشاحنة.

 

 


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