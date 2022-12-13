محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية لتوفير 1500 قطعة ملابس ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية لإقامة المعارض بالمدارس، لتوفير الملابس والاحذية، للطلاب المنتمين لأسر فقيرة والأولى بالرعاية، ضمن مبادرة حياة كريمة، موجها بعدم التصوير اثناء استلام الطلاب للمدارس، إضافة استلام الطالب للملابس منفرداً، موجها الشكر للمشاركين في إقامة المعارض، لوكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وافتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض حياة كريمة بمدرسة الشهيد رياض باليماني الابتدائية التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، ضمن المعارض التي تنظمها الادارة التعليمية بالمدارس، ضمن حملة شتاء دافئ، لتوزيع الملابس والأحذية على الطلاب المنتمين لأسر أولى بالرعاية، وأسر فقيرة.

جاء ذلك بحضور كل من السيد اسماعيل، مدير إدارة بلطيم التعليمية ،وخالد عباس، وكيل الإدارة التعليمية، ووجيهه عياد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وحياة كشكوشه، مديرة المدرسة، و أحمد محمد حسين وكيل المدرسة ، وأمينه الدعدر، مدير التعليم الثانوي، و محمد حجازي، رئيس قسم المشاركة المجتمعية، والدكتور رمضان قميقم، مسئول الجودة ، ومحمد متولي رئيس قسم الأمن والسلامة، ومسعد الشهاوي، موجه التربية الاجتماعية، ويحتوي المعرض على 1500 قطعة ملابس لجميع الاعمار أدوات دراسية للطلاب وأكد على سرعة التوزيع.

وأشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بنوعية الملابس وجودتها، موجها الشكر لكل من شارك في المعرض من العاملين بالتعليم، ومجلس الامناء، والمتبرعين.