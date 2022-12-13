اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تطعيم 454 ألفا و916 طفلا خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:56 م
محافظ كفر الشيخ: تطعيم 454 ألفا و916 طفلا خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تطعيم 454 ألفا و916 طفلا خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمراكز وقرى المحافظة، بنسبة 86.5٪، حتى أمس، الاثنين، من المستهدف 525 ألفا و 618 طفلا، موجها الشكر للفرق والاطقم الطبية، المشاركة في التطعيم، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد خيري، مسئول التطعيمات بالمديرية.

قال محافظ كفر الشيخ، انتشرت الفرق الثابتة والمتحركة، لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وتستمر حتى يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الأتوبيس والأسواق وغيرها، بالإضافة التطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 525 ألفا و618 طفلاً وطفلة.

التطعيم بمراكز الصحة
التطعيم بمراكز الصحة

 

الحرص على التتعيم بالمنازل
الحرص على التتعيم بالمنازل

 

تطعيم الاطفال بالمنازل
تطعيم الاطفال بالمنازل

 

حملات للبدو الرحل بكفر الشيخ
حملات للبدو الرحل بكفر الشيخ

 

حملات للعرب البدو
حملات للعرب البدو

 

متابعة الحملات بالقرى
متابعة الحملات بالقرى

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

مديرية الصحة

شلل الاطفال

تطعيم ضد شلل الاطفال



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