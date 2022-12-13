اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:33 م
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محافظ سوهاج ونائبه يستقبلان 208 مواطنين لبحث مطالبهم وشكواهم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:25 م
محافظ سوهاج ونائبه يستقبلان 208 مواطنين لبحث مطالبهم وشكواهم محافظ سوهاج يستقبل المواطنين فى مكتبه
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة .  
 
 كما التقى  أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 208 مواطن، وقد تنوعت طلبات المواطنين ما بين علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة للحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .
 
وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى .

سوهاج

محافظ سوهاج

التضامن الاجتماعي

اللقاء الجماهيرى



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