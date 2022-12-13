محافظ جنوب سيناء يشارك بندوة "هيئة الرقابة الإدارية ودورها فى مجال مكافحة الفساد"

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ندوة ثقافية توعوية نظمها مكتب الرقابة الإدارية بجنوب سيناء تحت عنوان (هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد).

أدار الندوة اللواء أحمد البنا، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء وشارك في الحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ ولفيف من قيادات مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وبدأ اللقاء بكلمة من محافظ جنوب سيناء أثنى فيها على دور مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة وسعادته في الاشتراك في هذه الندوة المهمة التي تأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة المصرية ومضاعفة إمكاناتها وقدراتها من خلال منع ومكافحة الفساد والقضاء عليه خاصة في هذا التاريخ الذى يتسم بالحساسية الشديدة، كما أثنى على التعاون المثمر والبناء بين مكتب هيئة الرقابة والمحافظة فى هذا الشأن، متمنيا النجاح الدائم لتلك الجهود في حماية الدولة من الفاسدين والمفسدين.

وفى كلمتة، قدم اللواء احمد البنا رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية شرحا مبسطا للحضور حول مفهوم الفساد وأنواعه والأدوات الرقابية المختلفة ودور الهيئة والمكتب المتمثل أولا فى منع الفساد قبل وقوعة ثم مكافحتة والحفاظ على حقوق الدولة، ودور الهيئة في ذلك، إضافة إلى دورها فى نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وابرز الأمثل الندوة المنعقدة كما أثنى على دور المحافظة المتعاون في هذا الامر والتنسيق التام مع الأجهزة المعنية والدور الأبرز الذى يقوم به محافظ جنوب سيناء من خلال التوافق التام في الرؤى واللقاءات المتتابعة التى تهدف إلى القضاء على كافة أنواع الفساد.

وفى نهاية اللقاء قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بإهداء اللواء احمد البنا رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء درع المحافظة تقديرا لجهوده.