اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة فى 5 قرى بزفتى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:29 م
محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة فى 5 قرى بزفتى مشروعات حياة كريمة فى 5 قرى بزفتى
الغربية عادل ضرة

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية لمتابعة نسب نهو الأعمال بالمشروعات المنفذة بقرى حياة كريمة، حيث شملت الجولة كلا من قرى ( نهطاى، حانوت، كفر شبرا قلوج ، كفر سنباط، سنباط)، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

 

بدأت الجولة بقرية نهطاي والتي تفقد فيها مركز تنمية الأسرة والتي بلغت نسبة نهو الأعمال به 96 %، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي بنسبة إنجاز 67 %، كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مركز شباب نهطاي المتكامل، سوق وموقف نهطاي ، بالإضافة إلى توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي .
 
وتابع المحافظ أيضًا خلال الجولة مشروعات قرية حانوت وعلي رأسها، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة حانوت والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 93 %، حيث تتم أعمال التشطيب الداخلية، كما تفقد أعمال إنشاء مركز شباب حانوت المتكامل والذي وصلت نسب تنفيذ الأعمال به إلى 96 %، محطة المياه، وحدة الحماية المدنية.
 
وفي قرية كفر شبرا قلوج تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتي بلغت نسبة إنجاز الأعمال به 58 %، كما تفقد مركز شباب كفر سنباط خلال جولته التفقدية بالكفر والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 88 %، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة والعمارات السكانية (إنشاء عدد 3 عمارات سكنية)، واختتمت الجولة بتفقد المحافظ للأعمال بسوق كفر سنباط ومركز تنمية أسرة سنباط.

 


محافظ الغربية

حياه كريمه

زفتى

مشروعات حياه كريمه بالغربية



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