اليوم السابع
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محافظ الجيزة يشارك فى الحفل الختامى لإنهاء مشروعات البنية التحتية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:14 م
محافظ الجيزة يشارك فى الحفل الختامى لإنهاء مشروعات البنية التحتية جانب من مشاركة المحافظ
كتبت - مرام محمد

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شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى الحفل الختامى لإنهاء مشروعات البنية التحتية pip بمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، والتى تمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz والهيئة العامة للتخطيط العمراني (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) وصندوق التطوير الحضرى بمنحة تمويلية من الاتحاد الأوروبى.

وخلال الاحتفالية سلم سفير الاتحاد الأوروبى درع تكريم لمحافظ الجيزة تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين.

وشهد الحفل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وخالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، وم . توبياس جيرلاخ منسق قطاع التنمية الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وسفيرى ألمانيا والاتحاد الأوروبى بالقاهرة والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة.

وتفقد المحافظون معرضا للمشروعات التى تم تنفيذها للمحافظات الثلاث فى قطاعات التطوير العمرانى، والتعليم والصحة، والبنية التحتية، والشباب والتنقل وقطاع المبادرات المحلية والقطاع الخدمى.


مشروعات الخطة الاستثمارية

تطوير البنية التحتية

محافظ الجيزة

الجيزة



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