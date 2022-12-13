محافظ أسيوط يوجه بمتابعة حملة تطعيم شلل الإطفال وتقديم الدعم لتحقيق المستهدف 

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لحملة التطعيم ضد شلل الاطفال التي انطلقت الأحد وتستمر حتى غدًا الأربعاء، بجميع أنحاء المحافظة في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم من خلال توفير كافة التطعيمات اللازمة بالمجان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنويًا للحفاظ على مصر خالية من المرض ورفع مناعة الأطفال أقل من خمس سنوات وأيضًا لرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يوجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وطالب المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومي والوقوف على نسب تحقيق المستهدف والاطمئنان علي وصولها لكل المناطق وتقديم الدعم لفرق التطعيم لإنجاح الحملة وتحقيق الهدف المنشود منها وتذليل أية عقبات وإزالة المعوقات بشكل فوري مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة حث المواطنين وتوعية الأمهات والآباء لإعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال وخاصة في القري والأماكن النائية مهيبًا بالمواطنين بعدم التخلف عن التطعيم متمنيًا دوام الصحة والعافية لأبناء المحافظة.

من جانبه قال الدكتور محمد زين وكيل وازرة الصحة بأسيوط أن المستهدف تطعيم 775945 طفل على مستوى المحافظة من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم من خلال 2583 فرقة منها 2313 فرقة متحركة و270 فرقة ثابتة وتم توفير 790020 جرعة مؤكدًا أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



حملة تطعيم شلل الأطفال (1)



حملة تطعيم شلل الأطفال (2)



حملة تطعيم شلل الأطفال (3)



متابعة حملة شلل الأطفال (1)



متابعة حملة شلل الأطفال (5)



متابعة حملة شلل الأطفال (6)