كبار المبعوثين لسول وواشنطن وطوكيو يعقدون مباحثات بشأن بيونج يانج

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عقد كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اجتماعا ثلاثيا في العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) وسط تكهنات بأن بيونج يانج قد تجري تجربة نووية أخرى؛ تماشيا مع أعمالها الاستفزازية المستمرة، والتي كان أبرزها إطلاق أكثر من 60 صاروخا باليستيا هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يشارك المسؤولون تقييماتهم بشأن الأمن الإقليمي، وأن يناقشوا سبل إعادة بيونج يانج إلى الحوار، وكذلك فرض عقوبات إضافية في حالة تجربتها النووية السابعة.

وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 8 أفراد كوريين شماليين و4 مؤسسات متورطة في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لنظام "كيم جونغ-أون".

والتقى كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية "كيم غيون" مع نظيريه الأمريكي "سيونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" في السفارة الأمريكية لدى جاكرتا، ومن المقرر أيضا أن يعقد "كيم" اجتماعا ثنائيا منفصلا مع "فوناكوشي" في وقت لاحق من اليوم.