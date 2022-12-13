ضبط مخزن يصنع المخللات بدون ترخيص بالدقهلية والمحافظ يأمر بإحالة القضية للنيابة 

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط مخزن يقوم بتصنيع المخللات بدون ترخيص بمدينة المطرية، وتم تحرير محاضر عدم استيفاء اشتراطات صحيه ومخالفات بيئية وضبط كميات من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأمر "مختار" بسرعة الغلق الاداري للمخزن المذكور ويقرر إحالة القضية للنيابة العامة.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضه محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، وقد اوضح رئيس المركز انه تم تشكيل فريق عمل للتفتيش والمتابعة للمرور علي المنشآت الغذائية والمخازن بالتنسيق مع شرطه البيئه والمسطحات المائيه بالدقهلية.

بنطاق مدينة ومركز المطرية وتم ضبط المخزن المشار اليه حيث وجدت مخالفات لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية اضافة للمخالفات البيئية وايضا عدم اعلان اسعار ويتم ادارته بدون ترخيص وقال رئيس المركز انه تنفيذا لتوجيهات " محافظ الدقهلية" فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيث تبين ايضا وجود كميات من المخلل الفاسده والغير صالحه للإستهلاك الآدمى داخل براميل بلاستيكية كبيرة وتم تحرير المحاضر اللازمه بالمخالفات الموجوده والتي امر المحافظ بإحلتها للنيابة العامة لاعمال شئونها فى الواقعة.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس المركز بمتابعه تصرفات النيابه فى الواقعه، واعدام المضبوطات وفقا لقرار النيابه العامه فى هذا الشأن.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار مثل هذة الحملات التفتيشية للمرور على جميع المحلات والمنشآت التجارية بنطاق المحافظة لمتابعة الأحكام الرقابية والتمونية لضمان توافر الإشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.