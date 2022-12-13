ضبط عاطلين بحوزتهما 11 فرش حشيش وكمية من الهيروين قبل ترويجها بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، وسبق اتهامه في قضية مخدرات، وصادر ضده حكما بالحبس 10 سنوات، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما كمية من المخدرات "الحشيش والهيروين" وسلاحين ناريين، وعدد من الطلقات ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام عاطلين باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط كلا من "أ ح ع"، 26 سنة، عاطل، سبق اتهامه بقضية مخدرات، وصادر ضده حكم بالحبس 10 سنوات، و"ف م ح"، 24 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما 2 سلاح ناري، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و11 فرش حشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية تجارتهما غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

