ضبط سيدة تصرف معاش والدها المتوفي دون حق

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم الإستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى والإستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بإدخالها الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية والإستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى "دون وجه حق" وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة وأمكن ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.