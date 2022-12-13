ضبط المتهمة بالاستيلاء على مبالغ مالية من "فيزا" سيدة أخرى بالمطرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط ربة منزل لاستيلائها على مبالغ مالية من "فيزا كارد" خاصة بإحدى السيدات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بدائرة القسم أمام إحدى ماكينات الصرف الآلى ، قامت إحدى السيدات بمحاولة مساعدتها فى عملية الصرف، وتحصلت منها على الرقم السرى الخاص "بالفيزا كارد" ثم قامت بإعادتها إليها مرة أخرى، وزعمت بأنها غير صالحة ولا يوجد رصيد بالحساب الخاص بها، وعقب ذلك إكتشفت قيام سالفة الذكر بإستبدالها وسرقة مبلغ مالى منها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن رصد المتهمة حال استقلالها مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجنى عليها و8 "فيزا كارد" بأسماء أشخاص آخرين ومبلغ مالى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقرت بمزاولتها نشاطاً فردياً تخصص فى التحايل على المواطنين وخاصةً كبار السن بدعوى مساعدتهم والاستيلاء على الفيزا كارد خاصتهم واستبدالها بأخرى غير صالحة، واستخدامها فيما بعد وسرقة المبالغ المالية من حساباتهم وأضافت بأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى و8 فيزا كارد المضبوطين بحوزتها من متحصلات وقائع أخرى، باستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المتهمة واتهمتها بالسرقة.