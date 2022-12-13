سكرتير عام الأقصر يعقد "اليوم المفتوح" لمناقشة وحل مشكلات المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، وبناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الأقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجه بعقد لقاءات أسبوعية بمقار مجالس المدن، على أن يكون اللقاء الأسبوعى على النحو التالى :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهرًا - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهرًا - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهرًا - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهرًا - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهرًا - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهرًا - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهرًا)، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التى تواجههم.



حضور لقاء اليوم المفتوح لمناقشة وحل مشكلات المواطنين



سكرتير عام الأقصر يعقد فعاليات لقاء اليوم المفتوح



فعاليات لقاء اليوم المفتوح لمناقشة وحل مشكلات المواطنين



