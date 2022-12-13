سفير مصر ببروكسل يلتقى ممثلى شركات السياحة والطيران البلجيكية

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نظمت سفارة مصر في بروكسل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي لقاءً مع ممثلي شركات السياحة والطيران البلجيكية، حيث ترأس الاجتماع السفير الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر ببروكسل، وشارك حضوريا بمقر السفارة المصرية ممثلي كبرى الشركات البلجيكية المتخصصة في السوق المصري، فضلا عن المشاركة الافتراضية لغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ورئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، وممثلي الجهات المصرية المعنية بملف السفر والسياحة.



وعبر عبد العاطي عن التطلع لاستقبال المزيد من الوفود السياحية البلجيكية، مستعرضا التسهيلات التي تقدمها السفارة لإصدار التأشيرات للسائحين، كما أكد اهتمام مصر بزيادة عدد السياح الذين تستقبلهم من بلجيكا، مبرزا أن مصر استضافت أكثر من حدث هام في الفترة الأخيرة، من أهمها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ، وعرض أزياء شركة "ديور" العالمية عند سفح الأهرامات، بالإضافة إلى زيارة مجموعة من المشاركات في مسابقة ملكة جمال بلجيكا مدينة شرم الشيخ.



لاجتماع

من جانبها، استعرضت نائب وزير السياحة والآثار، الإمكانيات التي تتمتع بها مصر التي تعد جاذبة للسياح بمختلف اهتماماتهم، بالإضافة إلى جهود الدولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وعبرت عن حرص الدولة على التعرف على التحديات التي تواجه منظمي الرحلات من أجل العمل على حلها.



وأكد حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو، استعداد الشركة تسيير رحلات من بلجيكا لمواجهة الطلب المتزايد علي المقصد المصري.



سفير مصر ببروكسيل خلال الاجتماع

دار نقاش مطول مع ممثلي شركات السياحة البلجيكية بما يسمح بمزيد من التدفق السياحي البلجيكي إلى مصر بعد أن حقق العام الحالي طفرة كبيرة في السياحة البلجيكية الوافدة بالمقارنة بالعام السابق.



كما قدم المشاركون من الجانب المصري توضيحات لكافة تساؤلات واستفسارات الجانب البلجيكي.



جانب من الاجتماع

وفي الختام تم الاتفاق على عقد الاجتماعات الدورية وتبادل الزيارات لتحقيق المزيد من الترويج للمقصد السياحي المصري المتنوع مع التركيز على السياحة الثقافية والبيئية والشاطئية.