سفير اليابان ببغداد: استقرار العراق يعزز الأوضاع فى المنطقة بأسرها

وكالات

أكد السفير الياباني فى بغداد فوتوشي ماتسوموتو دعم بلاده للحكومة العراقية، منوها بأهمية موقعه ودوره في المنطقة، وبأن استقراره هو استقرار للمنطقة أجمع.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعه بمستشار الأمن القومى العراقي قاسم الأعرجي بالعاصمة العراقية، الاثنين.

وكان قد أكد الأعرجي، فى بيان صادر عنه، عن الحاجة المحلة لتعزيز التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب فى المرحلة الراهنة.

وأضاف أن بلاده انتصرت على الإرهاب وليس هناك ما يمكّن العناصر الإرهابية من تحقيق أهدافها الإجرامية.