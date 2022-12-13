اليوم السابع
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سعر الذهب الآن بالدول العربية.. عيار 21 يسجل 189.50 ريال فى السعودية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:21 م
سعر الذهب الآن بالدول العربية.. عيار 21 يسجل 189.50 ريال فى السعودية ذهب - ارشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الذهب فى الدول العربية اليوم الثلاثاء 13-12-2022، حيث سجل "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية 189.50 ريال سعودى، بينما سجل فى الكويت سعر 15.45 دينار كويتى، أما فى قطر فسجل 183.41 ريالا قطريا، وفى الإمارات سجل 185.03 درهم إماراتى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 سجل 216.56 ريال.
 
سعر الذهب عيار 22 سجل 198.52 ريال.
 
سعر الذهب عيار 21 سجل 189.50 ريال. 
 
سعر الذهب عيار 18 سجل 162.42 ريال.
 
سعر الجنيه الذهب سجل 1,516 ريال.
 
 

سعر الذهب اليوم فى الكويت

سعر الذهب عيار 24 سجل 17.66 دينار.
 
سعر الذهب عيار 22 سجل  16.19 دينار.
 
سعر الذهب عيار 21  سجل 15.45 دينار.
 
سعر الذهب عيار 18 سجل  13.25 دينار.
 
سعر جنيه الذهب سجل  123.64 دينار.
 

سعر الذهب اليوم فى قطر 

سعر الذهب عيار 24 سجل 209.61 ريال.
 
سعر الذهب عيار 22 سجل 192.14 ريال.
 
سعر الذهب عيار 21 سجل 183.41 ريال. 
 
سعر الذهب عيار 18 سجل 157.21 ريال.
 
سعر الجنيه الذهب سجل 1,467 ريال.
 

 

سعر الذهب اليوم فى الإمارت
 

سعر الذهب عيار 24 سجل 211.46 درهم.
 
سعر الذهب عيار 22 سجل 193.84 درهم.
 
سعر الذهب عيار 21 سجل 185.03 درهم. 
 
سعر الذهب عيار 18 سجل 158.60 درهم.
 
سعر الجنيه الذهب سجل 1,480 درهم.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

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