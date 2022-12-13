رئيس وزراء العراق: مهتمون بترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، اهتمام الحكومة بترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي.



جاء ذلك خلال استقبال السوداني، بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي.



وأعرب السوداني، عن تقدير وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي، والذي يعد عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البناءة الداعمة لأمن العراقيين واستقرار أوضاعهم المعاشية والاجتماعية.



كما عبر رئيس الوزراء، عن تقييمه لدور الطيف المسيحي العراقي في تمثيل الإرث الحضاري والتواصل التاريخي لسكان العراق.