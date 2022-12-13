اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء العراق: مهتمون بترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:00 ص
رئيس وزراء العراق: مهتمون بترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، اهتمام الحكومة بترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي.


جاء ذلك خلال استقبال السوداني، بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي.


وأعرب السوداني، عن تقدير وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي، والذي يعد عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البناءة الداعمة لأمن العراقيين واستقرار أوضاعهم المعاشية والاجتماعية.


كما عبر رئيس الوزراء، عن تقييمه لدور الطيف المسيحي العراقي في تمثيل الإرث الحضاري والتواصل التاريخي لسكان العراق.


العراق

محمد شياع السوداني

الأوضاع فى العراق

الكاردينال لويس رفائيل ساكو

المسيحيون فى العراق

الكلدان فى العراق



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