حكاية مسجد الحديدي بفارسكور.. واحد من أشهر المساجد الأثرية في دمياط.. صور

يعد مسجد الحديدى الأثرى بمدينة فارسكور واحد من اشهر المساجد بمحافظة دمياط، يقع بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، يرجع إلى الأسرة العلوية، تم إنشاؤه في القرن 13 ھ - القرن 18 م، وينسب المسجد إلى الشيخ على بن عبد الرحمن بن حديدى الحديدى الأنصارى المغربى.

وهو عبارة عن ملحق به قبه كبيرة وتتكون منطقة الانتقال فيها من حنية ركنية واحدة فوقها مخدة خشبية تحمل الرقبة المستديرة للقبة.

ويتكون من أربعة أروقه حول شخشيخة مستطيلة فى وسط المسجد مسقوفة ببراطيم خشبية تحمل سقفا مسطحا.

و مقام على أعمده حجرية كل عمود عبارة عن كتلة واحدة من الحجر تتخذ شكلا مثمن الاضلاع ومقامة على قاعدة مستطيلة من الحجر أيضا، وله تاج من الحجر المستطيل الخالى من الزخارف، ويحمل التاج مخدة خشبية ترتكز عليها بائكات المسجد محازاة جدار القبلة، ويربط بواطن العقود روابط خشبية لزيادة تماسك العقود وقدرتها على التحمل.

ويضم المسجد مصلى للسيدات فى الجهة الشمالية الغربية عبارة عن طابقين، يُصعد إليهما بسلم المئذنة، كذلك توجد دكة المبلغ بالضلع الشرقى وهى على شكل مستطيل له دروة من الخشب الخرط الصهريجى، ومقامة على عمودين من الخشب، والجانب الاخر يتكئ على جدار المسجد.

ويوجد أعلى الباب الشمالى للمسجد النص التأسيسى له وهو عباره عن لوحة خشبية مستطيلة محفور عليها بالحفر البارز نص إنشاء المسجد فى عام 1200 هـ وقد أُزيلت مئذنة المسجد عام 1963 م لوجود ميل كبير.

ترميم المسجد وأعاد افتتاحه ذاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى مصر، ومحمد فتحى البرادعى محافظ دمياط، وكان المجلس الأعلى للآثار قد بدأ فى عملية ترميم مسجد عمرو بن العاص ومسجد مدرسة المعينى ومسجد الحديدى فى مدينة فارسكور.

واكدت مصادر اثرية أن المسجد كان شبه منهار بسبب وصول المياه الجوفية لمستوى الجدران، وهو ما أدى إلى تهالك القطع الخشبية وسوء حالتها التى وصلت فى بعض الأحيان لدرجة التحلل، وهو ما دعا إلى استبدالها بأخرى شبيهة، وإرسال القطع القديمة للمجلس الأعلى للآثار تحت إشراف لجنة متخصصة"، مشيرًا إلى أن المسجد شهد عملية فك وإعادة تأهيل.