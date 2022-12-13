حبس عامل ضرب ابن شقيقه فى إمبابة حتى الموت لتدخينه السجائر 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء على ابن شقيقه البالغ من العمر 5 سنوات، بحجة تأديبه، لتدخينه السجائر حتى فارق الحياة.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وصول طفل يبلغ من العمر 5 سنوات إلى المستشفى مفارقا الحياة، ووجود إصابات وكدمات بجسده.

بإجراء التحريات، تبين للمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن عم الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب، بحجة تأديبه، لتدخينه السجائر، بالإضافة إلى إصابة شقيق المجني عليه بعدة كدمات.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.