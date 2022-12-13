حبس المتهم بقتل والديه وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أمرت جهات التحقيق بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بحبس الحسيني. ج. م. م. ع، مواليد 20 يناير 1992 وعمره 30 عاما، ويعمل عاملا بسوبر ماركت، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك في القضية رقم 6148 لسنة 2022 إداري مركز شرطة قلين، لقيامه بقتل والديه جلال.م.م.ع، 80 عامًا، فلاح، أنيسة.س.ا، 75 عامًا، ربة منزل، وشقيقه محمد.ج.م.م.ع، 45 عامًا، مدرس.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية في القضية، مؤكدًا بأن السبب في ارتكابه الجريمة هو وجود خلاف كبير بينه وبين أسرته بسبب عدم رغبتهم في مساعدته ماليًا من أجل الزواج، وكذلك كتابتهم كل ممتلكاتهم باسم شقيقه الأكبر الضحية الثالثة في هذه القضية، وكذلك قيامهم بعمل توكيل عام له بالتصرف في الممتلكات الباقية.

تبدأ تفاصيل هذه القضية ليوم 13 نوفمبر من العام الحالي، عندما اكتشف أهالي قرية الشقة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، عن تغيب الأسرة وانبعاث روائح من المنزل وعند الدخول للمنزل تبين وجود جثامين ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة عبارة عن أب وأم مسنين ونجلهم المدرس المقيم معهم بذات المنزل، وهم في حالة تعفن نتيجة مقتلهم منذ عدة أيام من البلاغ، ليتم الكشف عن تفاصيل القضية اليوم من قبل الأجهزة الأمنية، ويجري القبض على المتهم وعرضه علي جهات التحقيق التي أصدرت قرارها السابق تجاه المتهم.