توقيع بروتوكول تعاون جديد بين مؤسسة أهل مصر للتنمية وبنك الكويت الوطنى – مصر

استكمالاً لتجهيزات مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

فى إطار الاستعدادات التي تجري لافتتاح المرحلة الأولى من مستشفى أهل مصر ، المستشفي الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لعلاج الحروق و بالمجان، وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون جديد مع بنك الكويت الوطني- مصر، يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022 بمقر المستشفى بالقاهرة الجديدة، وذلك استكمالا لمساهمات البنك للمرحلة الأولى من المستشفي.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة هبة السويدي - مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن توقيع البروتوكول ترجمة حقيقية لاستمرار تعاون بنك الكويت الوطني - مصر، مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وإيمانه بقضية مصابي الحروق، وحرصه على إتمام التجهيزات النهائية لافتتاح المستشفى، مشيرة إلى أن مؤسسة أهل مصر للتنمية نموذج لتكاتف جهود المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والشركات سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص، ضمن جهود المشاركة المجتمعية التي تهدف لإلقاء الضوء على قضية الحروق التي عانت من النسيان لفترة طويلة، ومع زيادة عدد الحالات المصابة سنوياً أصبحت الحاجة ملحة لتخصيص مستشفى لعلاج الحروق ورعاية ضحاياها.

من جانبه أعرب السيد ياسر الطيب - نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يؤكد على دعم البنك لقضية مصابي حوادث الحروق التى طالما تم إغفالها مما تسبب فى كثير من المتاعب والآلام لأبناء المجتمع اللذين تعرضوا لتلك الحوادث.

وأضاف الطيب أنه مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى أهل مصر - ذلك الصرح الإنساني العظيم - أصبح لدى الجميع نظرة متفائلة لعلاج مصابى الحروق وتخفيف آلامهم بالمجان وعلى أعلى مستوي من الرعاية الطبية، لافتا الى استمرار دعم البنك لمستشفى أهل مصر باعتباره نموذجاً واضحاً للمشاركة المجتمعية.

وأفاد الطيب أن المسؤولية المجتمعية تعد أحد أهم ركائز بنك الكويت الوطني - مصر لتحقيق الإستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية، وفى هذا الإطار قام البنك بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 من خلال تبني سياسية جديدة للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية: محور التنمية الإقتصادية ،محور التنمية العمرانية للمناطق الأكثر احتياجاً ،محور توفير فرص التعليم، ومحور توفير الرعاية الصحية

جدير بالذكر أن مؤسسة أهل مصر للتنمية تسعى منذ انطلاق أعمالها كمؤسسة تنموية غير هادفة للربح للاهتمام بقضايا الوقاية والعلاج من حوادث الحروق وتعزيز جهود العمل التطوعي من خلال تقديم الدعم الطبي لضحايا الحروق، وهو ما يقع ضمن اهتمامات البنك الذي يؤمن بقضية ضحايا الحروق، من أجل تحقيق رؤية "أهل مصر" المتمثلة في الوصول لـ "إنسانية بلا حروق" بحلول عام 2030، لذا تسعى المؤسسة بشكل جاد ومتواصل لاستكمال كافة التجهيزات بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.



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