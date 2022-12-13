توفير فرص عمل وعقود لذوى الهمم.. تفاصيل زيارة وزير القوى العاملة لجنوب سيناء

كتبت - مرام محمد

انتهت زيارة وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمحافظة جنوب سيناء، والتي كانت قد بدأت يوم السبت الماضي للمشاركة في مؤتمر عمالي دولي عن "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل لائقة".

ورصد إنفوجرافاً للوزارة نشرته اليوم الثلاثاء، تلك الأنشطة التي تضمنت لقاءات مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وافتتاح ملتقى توظيف، وزيارة دير سانت كارترين، ومشروع التجلي الاعظم، وتسليم عقود عمل لذوى همم، ووثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة،وتفقُد دورة تدريبية على مهنة الخياطة، والحاسب الالي بسانت كاترين، ووحدة تدريب متنقلة بطور سيناء.

وجاءت تلك الجولات لتترجم سياسات "الوزارة" نحو التواصل مع المواطنين، والتفاعل معهم، والاستماع إلى مطالبهم، وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

لقاء المحافظ.. والمؤتمر الدولي

وصل وزير القوى العاملة ارض شرم الشيخ، صباح يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، حيث استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، "الوزير" بالمطار، في اليوم الأول لزيارته، للمشاركة في عدد من الفعاليات، والتي بدأت بإفتتاحه لمؤتمر النقابة العامة للمرافق بعنوان "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة "والذي نظمته النقابة العامة للمرافق، حيث دعا فيه "الوزير" أطراف الإنتاج في كافة مواقع العمل، الى المزيد من العمل والإتقان فيه واعتبار ذلك السبيل الوحيد لزيادة الإنتاج ومواجهة كل التحديات.

وقال شحاتة في كلمة له في المؤتمر، أن مصر التي وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية، جميعها تعتمد على الحوار الاجتماعي،و تعزيز علاقات العمل، وبيئة العمل الآمنة والنظيفة.

وأضاف "الوزير" أن سياسة الدولة المصرية تؤكد وتبرهن في كل الاوقات أنها تؤمن بأن توفير بيئة عمل لائقة ونظيفة، هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، فالدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، وأن" الدولة" قامت بتطوير تشريعاتها في مجال العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية في اطار حوار مجتمعي حقيقي ،ضمت ايضا تلك "اللجنة"ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما أننا مستمرون في السير قدماً بإتجاه تعزيز علاقات العمل وترسيخ مبادي المفاوضة الجماعية،وتحقيق التوزان في التعامل مع كافة الاطراف،ومنها على سبيل المثال لا الحصر، "الحوار الاجتماعي" الحالي في مجلس النواب بشأن تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من أجل فلسفة جديدة تعتمد على الحوار المجتمعي، مفادها إحداث التوازن بين أصحاب الاعمال والعمال، حيث تستحدث هذه التعديلات الجديدة على قانون العمل، العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والتشجيع علي الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص. كما أنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين.

وقال الوزير إنه صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وكلها تشريعات أساسها الحوار الاجتماعي موضوع هذا المؤتمر الكريم.

وأضاف للمشاركين في المؤتمر من الوفود العربية والدولية:"نؤكد على أن حوارنا الإجتماعي معكم مستمر، ومتواصل بصدق، ومصداقية، ومع كافة شركائنا الاجتماعيين من منظمات أصحاب الاعمال، والنقابات العمالية من أجل عالم عمل يتسع فيه الحوار للجميع، وبهذه المناسبة ندعو الجميع الى العمل ،ثم العمل،ثم العمل ،لنواصل بناء هذا الوطن".

دير سانت كاترين

ويوم الأحد الموافق 11-12-2022 قام الوزير يرافقه اللواء خالد متولي نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،واشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء،ورئيس المدينة اللواء طلعت العناني،بزيارة إلى مدينة سانت كاترين،ضمن جولات تفقدية للوزير بالمنطقة حيث زار "الوزير شحاتة"كنيسة دير سانت كاترين،بكافة مقتنياتها الأثرية والدينية ،والتقى بعدد من الرهبان،وعلى رأسهم وكيل الدير الاب برفريوس،والاب ميخائيل من رهبان الدير،وقدم لهم الوزير التهنئة بمناسبة ذكرى استشهاد القديسة كاترين،التي تأتي في المرتبة الثانية في مصاف القديسات بعد السيدة العزاء،الذي يوافق السابع والثامن من ديسمبر من كل عام،واكد" الوزير" للرهبان أن الدولة المصرية نسيج واحد،وأن الحفاظ على هذا النسيج والتماسك كان حائط الصد في مواجهة كل مخططات الهدم ،مضيفا أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتسع للجميع ،وان المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة بسواعد عمالها تحتاج من جميع المصريين التفاني والإخلاص في العمل،مبرهنا على كلامه بمشروع التجلي الذي يقام الان فوق أرض السلام، هوعبارة عن مشروع تطويري بَحت،يهدف إلى إحياء المكانة الروحانية والدينية لمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء،واستمع الوزير من مرشد الدير إلى تاريخ المكان وما يحتويه من مواقف مرتبطة بكافة الأديان السماوية ،كمزار ديني بحت لجميع الأديان ..وفي نهاية الزيارة أهدى رهبان الدير وزير القوى العاملة ،كتيب عن تاريخ سيناء كتبه نعوم بك شقير في أول القرن العشرين

دورة تدريبية ودعم المرأة البدوية

وفي نفس يوم الاحد وجه وزير القوى العاملة خلال تفقده،لدورة تدريبية على مشغولات يدوية،وللحاسب الالي نظمتها مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء،بالوحدة المحلية بمنطقة سانت كاترين،بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لاطلاقها الشهر المقبل،في مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية،ليستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،كما أعلن الوزير عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفيرعربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل..واستمع الوزير الي سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية ..وأكد الوزير على أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج،فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..ونوه الوزير إلى أن افتتاح هذه الدورة بجنوب سيناء يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2023-2022، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة ،وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة ، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،تستهدف تدريب 9488 شاب و فتاة.

مشروع التجلي الاعظم

وفي يوم الاحد ايضا نقل وزير القوى العاملة حسن شحاتة،الى العاملين بمشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء،اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،وتوجيهات رئيس الوزارء د. مصطفى مدبولي بتوفير كافة أنواع الحماية الاجتماعية للعمال لدورهم في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة،واكد الوزيرعلى الاستعدادات الجارية لإجراء تعديلات في القريب العاجل على لائحة العمالة غير المنتظمة لتقنين أوضاعها ومنحها المزيد من الامتيازات والحوافز،حيث اجرى وزير القوى العاملة ،يرافقه اللواء خالد متولي،نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،واشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء،ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت عناني،جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع التجلى الأعظم الجارى تنفيذه بالمدينة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل سانت كاترين إلى قلعة للسياحة الدينية والبيئية،مع الحفاظ على الطابع الخاص بمحمية سانت كاترين،وتفقد الوزير المشروع والتقى بالعاملين للاطمئنان على أحوالهم وتحفيزهم للعمل بإتقان على أكمل وجه..وخلال تفقده "المشروع" قام الوزير بتسليم 140 وثيقة تأمين على الحياة من ضمن 500 وثيقة لعامل غير منتظم تم حصرهم بالمشروع،وجارى استكمال تسليم باقي تلك الوثائق للتأمين ضد الحوادث وحالات العجز والوفاة بقيمة تعويض 200 ألف جنيه لكل عامل ،وذلك تماشيا مع سياسات الدولة المصرية بتوجيه كافة اوجه الرعاية والحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة ..وحرص الوزير على التواجد وسط العاملين بالمشروع والاطمئنان على أوضاعهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال أعمال المشروع على أحسن وجه، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع عمال مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين..

ملتقى التوظيف

ويوم الاثنين وبمركز التنمية الشبابية بطور سيناء،افتتح الوزير ملتقى توظيف،بحضور اللواء خالد متولي نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة،ومدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين ،وسيد عوض عضو مجلس النواب،وامين سر لجنة النقل بالمجلس، وابراهيم سالم جبلي شيخ قبيلة المزينة بجنوب سيناء،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة..وقام"الوزير"خلال الملتقى بتسليم 19عقد عمل لذوي الهمم،و28 وثيقة تأمين على الحياة جديدة لعمالة غير منتظمة بقيمة 200 الف جنيه لكل عامل،وذلك ضمن مجموعة من الوثائق يتم التجهيز لتسليمها قريبا،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين ورعايتهم اقتصاديا واجتماعيا ..وحرص الوزير على مصافحة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ،واستلام طلباتهم وارقام هواتفهم بنفسه ،للتواصل معهم،وللتأكد من استلام فرص العمل ،وطمأنهم بأن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة لمواطنينها..وخلال هذا الملتقى الذي يأتي في إطار جولات وزير القوى العاملة بالمحافظة،جرى الاعلان فيه عن المئات من فرص العمل، توفرها شركات خاصة،وفنادق بالمحافظة،وأكد "الوزير" لمنظمي الملتقى من مديرية القوى العاملة بالمحافظة والشركات الخاصة بأهمية المصداقية،وتحري الدقة في تلك الفرص ،ومتابعة استلامها للراغبين في العمل،كما حث الشباب على الإقبال على العمل في القطاع الخاص .

حدة تدريب متنقلة

وفي ختام جولاته في محافظة جنوب سيناء،تفقد وزير القوى العاملة،وحدة تدريب متنقلة بمدينة طور سيناء،حيث اوضح اشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة للوزير شحاتة أن هذه "الوحدة المتنقلة" قامت بتنفيذ 7 دورات سابقة لتدريب متدربات على مهنة الخياطة،مضيفا أن الدورة الحالية رقم 8 ،ويستفيد منها 10 متدربات جدد على تلك المهنة التي يحتاجها سوق العمل..واستمع الوزير الي مطالب المتدربات ووعدهم بتسهيل كافة الإمكانيات لجميع سيدات سيناء الراغبات في التدريب على مهن مختلفة، ودعم وتوفير مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة بجميع مدن "المحافظة"،تنسيقا مع المحافظة ،فضلا عن دراسة إمكانية تسليم ماكينات خياطة للمتدربات بدلا من المكافات المالية، لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،تماشيا مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة التي توفر فرص العمل ،وتدعم التنمية والاقتصاد المصري .. وجاء في بيان انه بتفقد الوزير شحاتة لوحدة التدريب بطور سيناء تنتهي جولاته التي بدأها السبت بافتتاح مؤتمر عمالي دولي عن دور العمال في الحوار المجتمعي وتوفير بيئة عمل أمنة ،ثم تفقد مشروع التجلي الاعظم بسانت كارتين، وتسليم عمالة غير منتظمة وثائق تأمين على الحياة،وزيارة دير سانت كاترين ،وافتتاح ملتقى توظيف وتسليم عقود لذوي همم، وتسليم وثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة بطور سيناء أيضا.