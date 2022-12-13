تكليف أحمد جلال رئيساً لمجلس إدارة بنك تنمية الصادرات

كتب - إسلام سعيد

قرر مجلس الوزراء تكليف الدكتور أحمد جلال القائم بأعمال رئيس بنك تنمية الصادرات، رئيسا لمجلس إدارة البنك خلفاً للراحلة ميرفت سلطان، حيث شغل"جلال" منصب القائم بأعمال رئيس البنك منذ أبريل 2022.

من هو الدكتور أحمد جلال الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات ؟

وتم تعيين "جلال" نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في أغسطس 2017 ، ولديه 27 عامًا من الخبرة في مجالات الخدمات المصرفية للشركات ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والتخطيط الاستراتيجي ، وتمويل التأجير، بحسب موقع البنك.

حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والأعمال البحرية ، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة بهولندا (1995-2000) وشهادة البكالوريوس. في إدارة الأعمال من كلية التجارة - جامعة القاهرة.