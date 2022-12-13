تعرف علي المركبات المرخصة من حيث نوع الوقود خلال نوفمبر 2022

كتبت : أمانى سمير

سجل شهر نوفمبر (زيرو ومستعمل) 380141 مركبة من بينها 214 مركبة تعمل بالكهرباء و263185 تعمل بالبنزين و96794 تعمل بالسولارو 10278 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و65مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

يذكر أنه تم إعلان البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2022، والتى أكدت أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 28036 مركبة وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2360مركبة موديل 2020 و5911 مركبة موديل 2021 و13033مركبة موديل 2022 و6033 مركبة موديل2023.

وأضاف التقرير، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8128 سيارة ملاكي من بينها 141سيارة موديل 2020 و124 سيارة موديل 2021و3999 سيارة موديل 2022و3864سيارة موديل 2023

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 16349 من بينها 2137موديل 2020 و5564موديل 2021و8578دراجة موديل 2022 و 70 دراجة نارية موديل 2023.

أما سيارات النقل، بلغت عددها 2379 سيارة من بينها 25 سيارة نقل موديل 2020، و112 سيارة نقل موديل 2021 و579 موديل 2022، و1663سيارة نقل موديل 2023.