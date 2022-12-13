تحرير 50 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط

حيث تم ضبط عدد 50 محضر تموينى بناحية قرى مركز دمياط والسنانيه بيانها 5 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى للأرز،2اخفاء وعدم الاعلان عن مخزن تابع للمحل+ 2 عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية، 2 محضر استخدام أكياس سوداء محظور تداولها، 28 عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامه، 10 محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة.

تمكن رجال تموين دمياط برئاسة على الغزاوي مدير عام تموين دمياط من ضبط مخالفات بيع بأزيد عن السعر الرسمى وإنتاج خبز ناقص الوزن، وذلك فى إطار تكثيف الجهود لمحاربة الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحماية جمهور المستهلكين.