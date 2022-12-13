تحرير 155 مخالفة متنوعة بالأقصر للحد من الباعة الجائلين بمنطقة الجنوب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، فى ضوء الحملات الدورية التي تشنها محافظة الأقصر لتحقيق الانضباط في الشارع، والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة والتي تتسبب في أزمات مرورية، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

واستهدفت تلك الحملة الشوارع الآتية : (نزلة فودافون - المدينة المنورة - الخليج - التليفزيون) ، للتعامل الفورى مع كل الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام بالشوارع الرئيسية والفرعية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب المحال المخالفة لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 27 محضر اشغال، و9 محاضر باعة جائلين، و12 محضر نظافة عامة، و2 محضر منشأه بدون ترخيص، و37 محضر مضبوطات متنوعة تضمنت عدد (60) ميزان، (5) تروسيكلات، (3) توكتوك، (1) عربة روبابيكيا لبيع وشراء المستعمل، و(3) فاترينات لبيع السجائر، و63 محضر إزالات إدارية، وضبط 5 ميكروفون تسبب إزعاج، حيث شارك بالحملة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وحسن عبده رئيس حي جنوب، والمقدم أحمد أسامة مرور الأقصر، والنقيب شاذلي صابر والنقيب على شيحة والنقيب تامر عباس ضباط شرطة المرافق.

فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة تفتيش بيئية لإنهاء شكوى مواطن من محلات بيع دواجن وطيور، وتم تحرير 2 محضر بيئة، كما تم التحفظ على ميزان بطبليه ديجيتال وقفص حمام، ويافطة اعلان محل عشوائية بالطريق العام، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وفى هذا الصدد كلف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، حيث تم المرور على شكوى بحي المطار وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة



تحرير-وضبط-155-محضر-ومخالفة-متنوعة-فى-حملات-المرافق



حملات-المرافق-ومجلس-مدينة-الأقصر-للحد-من-الباعة-الجائلين