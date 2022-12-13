تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل مسكنه فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لمناظرة الجثة، وتبين أنها لمسن مقيم بالشقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.