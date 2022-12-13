اليوم السابع
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بلينكن: أفريقيا لا تحتاج إلى مساعدات وإنما إلى ابتكارات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:06 م
بلينكن: أفريقيا لا تحتاج إلى مساعدات وإنما إلى ابتكارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "لدى بلاده مصلحة في الاستثمار بالقارة الأفريقية خاصة بما يتعلق بتعزيز الابتكارات وقطاع الإنترنت".


وأضاف بلينكن، على هامش القمة الأفريقية الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن أفريقيا لا تحتاج إلى مساعدات بل إلى ابتكارات، مضيفا أن بلاده تستثمر في البنى التحتية التي توفر الريادة لأسس أفريقية وهذا يعني خلق مزيد من السبل لانسياب حر للأفكار والمعلومات.


وأشار إلى أن الاستثمارات التي تتطلب في القرن الحادي والعشرين شيئا واحدا وهو الاتصال الرقمي، لافتا إلى أنه لدى أفريقيا ضعف المستخدمين مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن لديها جزءا بسيطا فقط من الفضاء المعلوماتي والذي يعني شبكة إنترنت أكثر بطئا.


وأعلن وزير الخارجية الأمريكية عزم بلاده استثمار 300 مليون دولار في بناء مراكز بيانات في أنحاء القارة الأفريقية.


أمريكا

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أنتونى بلينكن

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