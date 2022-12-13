بالصور.. إقبال على مقاهي الإسكندرية لمشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت مقاهي وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء توافد أعداد كبيرة من جماهير الإسكندرية، لمشاهدة مباراة منتخب الارجنتين ومتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتعد المباراة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب كرواتيا الأولى في منافسات الدور نصف النهائي من مباريات كأس العالم بقطر 2022، فيما تقام غدا مباراة قبل النهائي الثانية وتجمع بين منتخب المغرب مع منتخب فرنسا حالم لقب كأس العالم 2018.

وتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الثانية في الدور الأول ثم تغلب على أستراليا بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر وفي دور الثمانية كان على موعد مع معركة كروية أمام هولندا انتهت بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة

أما منتخب كرواتيا فحل في المركز الثاني للمجموعة السادسة في الدور الأول ثم تغلب على اليابان في الدور الثاني بركلات الترجيح وفي دور الثمانية فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بمنتخب البرازيل بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.



جانب من الإقبال (1)



جانب من الإقبال



جانب من الإقبال