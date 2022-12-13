انطلاق الملتقى الأول لذوى الهمم بجامعة بنها بعنوان "رعاية-تحدى-إبداع".. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الملتقى الأول لذوي الهمم تحت شعار "رعاية - تحدى – إبداع"، والذى نظمته جامعة بنها من خلال التعاون بين مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، ومركز تحدى الإعاقة، ومجمع ملاعب جامعة بنها، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، والدكتور هاني زكريا المشرف على مجمع الملاعب بجامعة بنها.

وقال رئيس الجامعة، إن القيادة السياسية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتماما كبيرا بذوي الهمم وتقدم لهم عظيم الاحترام والتقدير، وأن مصر كانت عبر تاريخها من أوائل الدول التى عملت على تمكين ذوي الهمم وستظل تعمل على تعزيز دورهم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة، مثل تخصيص عام 2018 ليكون عام أصحاب الهمم والاحتفال بهم يوم 3 ديسمبر من كل عام في اليوم العالمي لذوى الهمم.

وتابع رئيس جامعة بنها، أن الدولة أيضا أقامت احتفالية كبيرة لذوي الهمم تحت عنوان "قادرون باختلاف"، كما قامت بوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت ذوي الهمم من أولوياتها، مشيرا إلى أن جامعة بنها تنفذ سياسة الدولة من خلال إدماج ذوي الهمم فى المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم باعتبارهم شركاء التنمية فى الوطن، مؤكداً على أنهم لديهم طاقات إيجابية يجب استغلالها من أجل الاستمرار فى عطائهم.

وخلال الملتقى تفقد الدكتور جمال سوسة، والدكتور تامر سمير، عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية التي قاموا بها الطلاب من ذوي الهمم مثل تنس الطاولة، وكرة القدم الخماسية، ورياضة رفع الأثقال، بالإضافة إلى إلقاء الطلاب من ذوي الهمم فقرات إنشاد ديني وشعر.



خلال جولة رئيس جامعة بنها بالملتقى



خلال جولة رئيس جامعة بنها



رئيس جامعة بنها وسط الطلاب ذوي الهمم



رئيس جامعة بنها يتوسط الطلاب



