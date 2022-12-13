الوعى الإيجابى.. مبادرات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأقصر.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع"، تواصل فعاليات مبادرات مكافحة غلاء الأسعار فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بتوفير عدد من البايكات لبيع السلع الغذائية واللحوم والبيض والأوراك والفراخ المجمدة وغيرها من السلع بأسعار مخفضة، وذلك بإشراف اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، ببيع اللحوم للمواطنين بسعر 130 جنيهاً للكيلو الواحد، والأرز والسكر بـ15 جنيه، وطبق البيض بسعر 77 جنيه فقط، وذلك لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة لأهالي المدينة.



ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم إنطلاق فعاليات مبادرة ضد الغلاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والغرفة التجارية بالأقصر، وذلك عبر بيع الجزارين كميات اللحوم للمواطنين بسعر مناسب لا يزيد عن 130 جنيهاً للكيلو الواحد.



وقدم رئيس مركز ومدينة إسنا اللواء هشام السعدي، جزيل الشكر لكافة الجزارين وأصحاب المواشي على دورهم الكبير فى تقديم الدعم للمواطنين بتلك المبادرة لمحاربة غلاء الأسعار، وبيعهم اللحوم بأسعار مناسبة لجميع الأهالى فى شتى أرجاء مدينة إسنا.



ويتم تنظيم تلك المبادرات برعاية المهندس صلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، ومحمود أبو الوفا مدير إدارة تموين إسنا، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة إسنا البيطرية، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، حيث يقول أشرف عطية أحد المشاركين فى مبادرة بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين فى مدينة إسنا، أنه يتم بيع السكر والأرز بسعر 15 جنيها للكيلو فقط، والشاي ربع كيلو بـ32 جنيه، وكرتونة البيض بـ77 جنيها، والزيت اللتز بـ40 جنيها، والسمن الكيلو 35 جنيها، والمكرونة يوجد كيلو بـ17.5 ونصف كيلو بسعر 8 جنيهات، واللحم البلدى مذبوحة فى سلخانة إسنا بـ130 جنيها، وطبق مجمدات بـ40 جنيه، وعروض خاصة فى أسعار الفراخ لدعم المواطنين والأهالي بمدينة إسنا.



ويضيف أشرف عطية لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة عبارة عن توفير بايكات للبيع بمدينة إسنا برعاية الغرفة التجارية بالأقصر، ومديرية التموين بالمحافظة، لتكون متاحة كافة أنواع السلع والمنتجات الغذائية وعليها رقابة يومية من جميع الجهات بالمدينة، مناشداً جميع الأهالى بمواجهة أية زيادات فى الأسعار بالخارج والمشاركة فى المبادرة ضد غلاء الأسعار التى تمت الموافقة على استمرارها حتى نهاية الشهر الجارى.



بايكات مبادرة ضد الغلاء جنوب الأقصر



بيع اللحوم ضمن المبادرة بسعر 130 جنيه للكيلو