المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تعتمد نتيجة الإنشاد الفردى بالمحافظة

وفاز معهد ابو العزائم بادارة شرق بالمركز الاولى بنين ومعهد بنين سموحة ثانوى بادارة وسط، بينما فاز بالمراكز الاولى فتيات على مستوى محافظة الإسكندرية معهد الفتح المبيت اعدادى إدارة وسط مركز اول ، بينما فاز معهد فتيات السيوف بالمركز الأول ثانوى.

فى سياق اخر اعتمد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للشهادة الابتدائية بنين و فتيات للعام الدراسي 2023/2022 بحضور علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية تحت إشراف محمد عبدالله مدير رعاية الطلاب بالمنطقة .